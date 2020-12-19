تصميمات مختلفة لسيارات محلية الصنع بمسابقة «رالي» لطلاب الجامعات

يواصل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، المشاركين في مسابقة رالي السيارات المصرية «محلية الصنع»، استعدادهم قبل انطلاق المسابقة بدقائق، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وقال أحمد رزق، رئيس فريق طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة المشارك في المسابقة، إن طلاب الجامعة يشاركون للعام الثالث على التوالي بالمسابقة، مضيفا أن أعضاء الفريق يقومون حاليا بإنهاء التجهيزات المتعلقة بالسيارة المشاركة، موضحا أن الفريق شارك في العديد من المسابقات المحلية والدولية، كمسابقة «إيفر إيجيبت».

وأضاف رزق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشاركة هذا العام بسيارة يتم تحديثها وتجهيزها بأنظمة عمل جديدة، من خلال تحديث أنظمة الثبات والأمان للسيارة، مشيرا إلى أن الفريق يطمح في الفوز بالمسابقة، موضحا أن الفريق مكون من 35 طالبا، لافتا إلى أن الجامعة قامت بدعم نسبة كبيرة في السيارة، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات.

وأشاد الطالب، بدور أكاديمية البحث العلمي، في تشجيع الطلاب على الابتكار والتنفيذ والعلم الجاد وإنجاز المهام في أسرع وقت، موضحا أن المشاركة تحفز روح المثابرة والاجتهاد.

وقال نور الدين ماهر، رئيس فريق طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، إن السيارة التي يشارك بها الفريق مزودة بأنظمة سرعة وتحكم وأمان تختلف عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم تصنيع الهيكل المتعلق بالسيارة من نوع معين لمعدن يمنع المقاومة، مشيرا إلى أنه للعام الثالث على التوالي يشارك فريق الطلاب في المسابقة.

وأضاف نور الدين، أن الفريق المشارك به عدد من الطلاب بمختلف الفرق بالكلية، مشيرا إلى أنهم 24 طالبا وطالبة، مؤكدا أن الفريق تلقى دعم غير محدود من الجامعة، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

وقال عمر البشبيشي، رئيس فريق طلاب كلية الهندسة جامعة البريطانية، إنه للعام التالي يشارك الفريق بسيارة مختلفة تماما من ناحية التصميم في المشاركة، مشيرا إلى أن السيارة مدعمة بالكامل من إدارة الجامعة.

وأضاف عمر، أن الفريق ينهي حاليا جميع التجهيزات المتعلقة بالسيارة، موضحا أنها تتميز عن سيارة العام الماضي في أن كل عجلة بمفردها لا تتصل بالعجلة الأخرى، موضحا أن الفريق قام بالتجهيز والإعداد للسيارة وفقا لأحدث النظم العالمية.

التعليم العالي: 19 فريقا مشاركا بالمسابقة

وينطلق بعد قليل «رالي» السيارات الكهربائية محلية الصنع، الذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية بمنطقه أهرامات الجيزة.

حيث قام بالتسجيل في المسابقة 30 فريقا استطاع 19 منها الوصول للسباق النهائي، وقد شهدت التحضيرات الاستباقية ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة، حيث تم إجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق.

أيضا شملت التحضيرات فحص متعمق للسلامة في الموقع ودعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.