«بنها» تحصل على «فضية رفع الأثقال» ببطولة الجامعات

حصل الطالب محمود عصام أحمد بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة بنها على المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة الشهيد الرفاعي 48 لرفع الأثقال والتى نظمتها جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب إن البطولة شارك فيها عدد من الجامعات المصرية فى الفترة من 12 الى 19 من شهر ديسمبر الجاري وحصلت جامعة بنها على المركز الثانى والميدالية الفضية. كما فازت جامعة بنها بالمركز الاول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة في أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر والتي أقيمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي في الفترة من 15 إلى 19 من شهر نوفمبر الماضي.

ومن جانبه قدم الدكتور جمال السعيد - رئيس الجامعة التهنئة للطالبة أسماء محمد رحمي بكلية الآداب لحصولها على المركز الأول في تنس الطاولة بالأولمبياد.

يذكر ان جامعة بنها شاركت في أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر بـ 17 طالبة في ألعاب تنس الطاولة وخماسي كرة القدم والطائرة. كما شارك في الأولمبياد 500 طالبة من 24 جامعة بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات وتشجيعهن على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

من جانبه أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي - نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الجامعة بعدد ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية وبعثة واحدة اشراف مشترك ضمن الخطة الخمسية الثامنة للبعثات ٢٠١٧-٢٠٢٢ وبالنظام التنافسي بين المتقدمين حيث تنوعت دول الايفاد بين امريكا والمانيا وكندا واليابان وايطاليا كما شملت هذه المنح الدراسية اعضاء هيئة تدريس وباحثين بكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والآداب والهندسة ببنها والتجارة.

​وأضاف الجيزاوي أن مدة المهمة العلمية لدراسات ما بعد الدكتوراة تتراوح من ٣ إلى ٦ شهور تبعا للدرجة العلمية وتبلغ مدة البعثة الخارجية من ٤ الى ٥ سنوات.يذكر أنه على الفائزين بالبعثات والمهمات العلمية الموضح أسمائهم بالمرفقات ضرورة التوجه إلى الإدارة المركزية للبعثات 7 شارع إبراهيم أبوالنجا حي السفارات بمدينة نصر لاستيفاء جميع الأوراق المطلوبة لتنفيذ بعثاتهم.