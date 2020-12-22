60339 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6404 طن تشمل: 4886 طن يوريا و 1265 طن رمل و 253 طن أرز معبأ.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20704 طن تشمل : 13996 طن ذرة و 587 طن قمح و 4496 طن سكر و 1625 طن حديد صاج ‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة تشمل : خضروات ( بروكلي و بسلة و خس و فاصوليا وجزر وزيتون و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و ريحان و فول سودانى و كراوية و كمون ) و فواكه ( برتقال و يوسفى و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و الجزائر و مالطا و المانيا و بلجيكا و الصين و أمريكا و روسيا و إيطاليا و إسبانيا و هولندا و سلوفينيا و باكستان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 363 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3293 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139645 طنا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60339 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4072 شاحنة .

وشارك اللواء بحري أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا (Trans MEA 2020) الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء.

وعلى هامش المعرض شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في عدد من الندوات التي ناقشت تطور مشروعات النقل والطرق البرية وكان أهمها ندوة بعنوان (دور الموانئ المصرية كبوابة للتجارة العالمية) بحضور الفريق مهندس وزير النقل، ووزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

وتحدث عوض عن أن المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للنقل الذكي واللوجيستيات يناقش هذا العام العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتحول نحو الرقمنة وتفعيل كافة خدمات النافذة الواحدة والاتجاه إلى إلغاء التعامل بالمستندات الورقية والاعتماد على النظم الرقمية في صناعة النقل، وهو ما يأتي متسقاً مع نجاح هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمى بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.

وأشار عوض إلى نجاح الهيئة في الربط الشبكي مع المجتمع المينائي ومعظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء، بالإضافة إلى تغطية الميناء بشبكة مغلقة ( APN-Network ) بتكنولوجيا 4G.