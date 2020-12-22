محافظ دمياط تمدد مهلة ترخيص مركبات التوكتوك 6 أشهر إضافية

أصدرت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب مركبات التوكتوك لـ6 شهور أخرى، للانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة، حيث تضمن القرار، الذي يحمل رقم 693 لسنة 2020، أن تبدأ المهلة من تاريخ صدور القرار، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الأولى من القرار على التأكد من وجود رخصة قيادة لسائقي تلك المركبات، مع منع سيرها داخل المدن، بينما تنص المادة الثانية على أنه في حالة ضبط أي مركبة غير مرخصة بعد انتهاء المدة المحددة، سيتم التحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرتها بمعرفة الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، تواصل الوزارة مع كافة المحافظات بشأن بدء إجراءات ترخيص مركبات الميني فان كسيارات أجرة، والبدء في تحديد خطوط سير لها في المدن والقرى.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، على شاشة "النهار"، أن ما يتعلق بمركبات التوكتوك الموجودة في القرى المصرية ومُرخصة ستظل تعمل، ولكن في نفس الوقت، سيتم وضع حوافز لمالكي التكتوك من أجل التحول لميني فان، من أجل القضاء على الازدحام المروري في القرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن كل سيارة ميني فان تُعادل ثلاث مركبات توكتوك، كما أن تلك السيارات تُنهي من عمالة الأطفال على التكاتك، وتحافظ على دخل المواطنين من خلال سيارات ميني فان، كما أنها تّضبط ظاهرة ترك أصحاب المهن لمهنتهم الرئيسية وشراء توكتوك للعمل عليه.