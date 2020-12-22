هنا يسري عن تعاونها مع نضال هاني: مبدع وبيفكر بره الصندوق

أشادت الفنانة هنا إبراهيم يسري، بموهبة المخرج نضال هاني، الذي أخرج لها كليب أغنية «مانتاش بعيد» التي أهدتها لوالدها الفنان الراحل إبراهيم يسرى منذ أيام قليلة، بعد أن طرحتها عبر منصاتها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هنا لـ«الوطن»، «نضال هاني من اشطر المخرجين الذين يمكن التعامل معهم، وعندما عرض عليّ قصة وفكرة كليب (مانتاش بعيد) وافقت عليها لبساطتها وروعتها».

وأضافت، «أبرز ما يميز نضال هو أنه مبتكر وأفكاره غير مقلدة ومتنوعة، ودائما ما يفكر خارج الصندوق ولديه خيال كبير، ويستمع دائما لكل من يتعاون معه».

تابعت، «أحببت للغاية العمل معه أثناء تصوير أغنيتي الأولى التي كانت عبارة عن إعادة توزيع لأغنيتي (بنت الجيران) و(دانس مانكي)، والكيميا بيننا زادت أثناء تصوير كليب (مانتاش بعيد)».

وأشارت هنا إلى أن هناك أعمالا أخرى ستجمعهما خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن علاقتها بنضال لا تتوقف فقط عند العمل لكونها تراه جزءا من عائلتها مع الفنانة سميرة سعيد أيضا.

كانت الفنانة هنا ابراهيم يسرى قد كشفت لـ«الوطن» عن أن اغنية «مانتاش بعيد» عبارة عن رسالة أحبت أن تعبر فيها عن حبها واشتياقها لوالدها الفنان الراحل إبراهيم يسري.

وكانت الأغنية في البداية «كوبليه» واحدا طُرح مع ذكرى والدها، ولكن مع نهاية العام قررت ان تصور الأغنية بطريقة الكليب وتعرضها عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة لتكون أول أغنية رسمية لها في مشوارها الفني الذي سيكون فى عام 2021.

وأكدت «هنا» أنها تعمل حاليا وفق خطط كبرى لتقديم أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، منها أعمال ستكون مع الفنان محمد الشرنوبي والفنان الموزع الهامي داهيمة، كما أن هناك مشروعا فنيا قائما مع الفنانة سميرة سعيد.