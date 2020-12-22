رامي رضون عن تجربته مع كورونا: أهم حاجة الثقة بالله والنفس والطبيب

علق الإعلامي رامي رضوان، على انتشار فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن المرض منتشر بشكل كبير الفترة الأخيرة، والبيانات الرسمية شيء والواقع شيء، ويجب الاعتراف بذلك.

وأضاف، أن أكثر رسالة أصبح المصريون يكتبونها لبعضهم البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي هي «ألف سلامة وربنا يشفيك»، موضحًا أن الفيروس أصبح منتشر بالفعل في مصر بشكل كبير.

رامي رضوان: لا أحبذ العلاج عن بعد

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن العلاج عن بعد أمر لا يحبذه، ومن المهم جدا أن يطلع الطبيب على حالة أي مصاب بفيروس كورونا، من أجل معرفة كل التطورات في الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه غيّر بروتوكول العلاج بعد يومين فقط من إصابته لأنه تواصل مع أطباء نصحوه بتغيير البروتوكول الذي يتعامل به.

وتابع أن أهم شيء أثناء الإصابة هو الثقة بالله وفي النفس وفي الطبيب الذي يشرف على الحالة، «أنا كنت بكتب على صفحاتي اليومية أنا هنتصر على الفيروس وأنا قادر أن أخلص عليه، وكل ده عشان أشحن نفسي ضد الفيروس ويكون عندي طاقة وعزيمة، خصوصا بعد لما بدأت أشعر بالأعراض بشكل قوي مثل السعال والصداع الشديد وغيرها من المشاكل المختلفة».

رامي رضوان: عزلت نفسي في غرفتي لمدة 5 أيام

ونصح «رضوان»، المصابين بكورونا عدم عمل أشعة على الصدر إلا بعد 4 أيام من الإصابة والتي يمكن أن يحدث بها تغيرات كثيرة، وتواصل مع زوجته من أجل أن يعزل نفسه في غرفة معينة، ولم يخرج من غرفته حتى خامس يوم من إصابته بفيروس كورونا، وكان يحاول قدر المستطاع مقاومة الملل من أجل الاستمرار في العزل.