الصحة: اللقاح الصيني لا يؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تجارب مصرية عن اللقاحات، لكن لا ترغب في الحديث عنها، قبل وجود نتائج معلنة للجميع، موضحة أن اللقاح الصيني نظريا، أكثر لقاح قادر أن يتعامل مع الفيروس حتى وإن حدث فيه تغييرات، لافتة إلى أن اللقاح الموجود حاليا في مصر هو «سينوفارم»، بينما لقاح «ساينوفاك» ستنقل لمصر تكنولوجيا التصنيع الخاصة به في «فاكسير».

لقاح كورونا والقدرة الجنسية

وأضافت «عاصم»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أن الدراسة الجارية في المرحلة الثالثة بشأن اللقاح الصيني، والتي ضمت 45 ألف شخص مشارك في التجارب، لم تشر كل التقارير الخاصة بالأعراض الجانبية لهم بوجود تأثير من اللقاح على القدرة الجنسية عند الرجال.

لا يوجد آثار جانبية خطيرة للقاح

وأوضحت أن عدد المشاركين من مصر في التجارب على اللقاح الصيني، كانوا 3 آلاف شخص نصفهم من الرجال، ولا يوجد بهم آثار جانبية خطيرة له علاقة بالتطعيم، مؤكدة أن اللقاحات تمثل أمل للقضاء على الفيروس.

أسباب اختيار مصر للقاح الصيني

وأشارت إلى أن هناك عدة تقنيات للقاحات، والصين واحدة منها، وليس مطلوب من مصر أو الدول الأخرى التوجه لاتجاه واحد بالنسبة للقاحات، واختيار مصر للقاح الصيني جاء وفقا لمسألة الأولويات والوقت والنتائج العلمية.