مظهر شاهين لـ«كريمة»: «خليك محضر خير.. زوجاتنا خط أحمر»

قال الدكتور مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، إن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يتحدث في كل مداخلة هاتفية ليوضح أنه طالبني بطلاق زوجتي على الهواء وأنا معترض على التحدث عن زوجاتنا أنا والشيخ خالد الجندي عبر الشاشات التليفزيونية، معلقا «زوجاتنا خط أحمر» ومن عائلات محترمة ولا يجب ذكرهن في وسائل الإعلام.

وأضاف أن الشيخ كريمة يحاول بشكل أو آخر الوقيعة بيننا وبين هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب، وأنا أؤكد في كل مداخلة هاتفية لي على احترامي للأزهر وشيخه الفضيل، ومطالبات التعديل التشريعي لا تنتقص من قيمة الإمام، مضيفا، «خليك محضر خير يا كريمة».

أي مواطن من حقه طلب تعديل قانون

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن من حق أي مواطن أن يطالب بتعديل قانون، ويوجه الطلب إلى رئيس الجمهورية أو شيخ الأزهر أو بابا الأقباط أو رئيس الوزراء، لأن هذا التعديل سيصب في الصالح العام، وأنه لا يحق له أن يُطلق زوجته على الهواء لينفذ بذلك القانون ويسنه ويطبقه دون أن يكون تم الرجوع إلى الجهات المختصة التي تفعل الطلاق المكتوب، لذا فإن الجميع ملتزم شاء أو أبى بما يقره الأزهر الشريف ودار الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي.

خليك محضر خير يا كريمة

وتابع، «أرجوك يا دكتور أحمد لا توقع بيننا وبين هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر كما تحاول كل مرة، خليك محضر خير وبلاش نعمل فتنة، والشيخ كريمة في قناة صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق كان متبني نفس رأيه وقدم حججا عقلية ومنطقية، لذا ما الذي حدث ليغير فتاواه، فالمعروف أن الفتوى تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ولا تتغير من قناة إلى قناة وهذا لم نره من قبل».