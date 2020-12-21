وزيرة التضامن: الإعلان عن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» قريبًا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى توسيع مظلة برنامج «تكافل وكرامة» خلال أزمة فيروس كورونا بواقع 411 ألف أسرة، وتم ضم فئة الأيتام، ما أدى لتخصيص مبالغ أكثر لهذه الفئة مما أقره لها قانون الطفل، حيث كان يحصل الطفل اليتيم على 51 جنيها فقط في 2008، بينما أصبح يحصل على 350 جنيها للطفل الواحد، وبالتعاون مع المجتمع المدني يجرى إعداد قاعدة للبيانات تضم كل الحاصلين على الدعم النقدي، وستشمل أيضا المؤسسات الدينية وصناديق الزكاة.

برنامج حياة كريمة

وأضافت «القباج»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تم الانتهاء منها، وهناك 3 وزارات معنيين لهذه المبادرة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وهي التخطيط والتنمية المحلية والتضامن، ورئيس الوزراء وسع المنظومة، فتم ضم الصحة والتعليم والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، «البرنامج مبقاش صغير ولكن بقى منظور دولة ككل».

الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من 143 قرية في المرحلة الأولى، بينما المرحلة الثانية ستعلن من قبل رئيس الوزراء قريبا، حيث سيتم التوسع في قرى جديدة ومراكز، وسيكون هناك منظور أكبر لتحسين المرافق والخدمات، ووزارة التضامن ستعني بالأسر بشكل مباشر، والوزرات الشريكة ستعمل على تحسين الخدمات المتاحة حتى يشعر المواطن في كل أنحاء الجمهورية.

الدولة بدأت تتعلم كيفية خدمة ذوي الهمم

ولفتت إلى أن الصحوة الكبيرة التي تخص أصحاب الهمم بدأت منذ إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، وبدأت الدولة تتعلم كيفية خدمة وكفالة حقوق أصحاب الهمم، متابعة: «منذ صدور القانون وبدأت الدولة تتداول مع بعضها هنفذ دة إزاي ونجيب موازنة منين وإيه التعديلات أو التغييرات اللي هتم الفترة المستقبلية».

أصحاب الهمم ينتظرون تغييرات سريعة

وأوضحت إلى أن هذا تزامن مع مناداة أصحاب الهمم إحداث هذا التغيير، وبالتالي كانوا ينتظرون تغييرات سريعة وشاملة بينما الدولة كانت في بداية إعداد ذلك وتنفيذ توجيهات إطلاق الصندوق القومي للإعاقة وصندوق عطاء للاستثمار الخيري لتوليد موارد مستمرة خصيصا، ولا تعتمد على موازنة الدولة فقط.

حقوق ذوي الهمم لن تأتي من خلال خطوة واحدة

وأكدت أن الوزارة تدرك أن هذه حقوق يستحقونها، والدولة على كامل الاستعداد للعمل على كفالتها، ولكن هي عملية، ولن تأتي من خلال خطوة واحدة لكفالة كل الحقوق، وبدأت وجود أنشطة وإنجازات مختلفة ومتنوعة في اتجاهات مختلفة، لذلك وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة قومية صادرة عن اللائحة التنفيذية الصادرة في 2018، وتم ترجمتها لأدوار تخص كل وزارة، وعقد لقاءات متنوعة مع كل المجموعات، فتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تضم 600 ألف بطاقة، وسيتم إصدار 150 ألف بطاقة أخرى.