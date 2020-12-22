«شومان» يتغلب على إعاقته ويحقق المركز الثالث ببطولة الجمهورية للكاراتيه

تغلب على إعاقته رافضا الاستسلام لها، ولم يستمع لكلمات اليأس والإحباط والتقليل من ذاته من قبل البعض، ليقرر تحدي كل الظروف، مهما كلفه ذلك من تعب وجهد وعرق، ليمكث بالساعات الطوال داخل صالات التدريب في عز الشتاء، ليحقق المركز الثالث ببطولة الجمهورية في رياضة الكاراتية.

محمد شومان، ابن محافظة دمياط، يروي تفاصيل تفوقه رياضيا رغم إعاقته، قائلا لـ«الوطن»، «تمكنت من الفوز بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية لذوي الإعاقة بتصفيات المنتخب في الكاراتيهن ليتم تأهلي رسميا لبطولة شمال أفريقيا، حيث كنت أتدرب لمدة 3 ساعات يوميا في مركز شباب قريتنا، آملا في تحقيق الفوز».

ويتابع، «بالطبع واجهتني الكثير من الصعوبات كصعود ونزول السلم وأنا لدي إعاقة حركية، فكان لابد من أن يحملني أحد لأتمكن من التفوق على المنافسين، الذين أمضوا سنوات عمرهم في هذه اللعبة من محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والمنصورة، مرجعا الفضل فيما وصل له بعد الله لمدربيه الكابتن محمود الحديدي، وأحمد حلمي، اللذيْن بذلا جهدا كبيرا ليصل لما وصل إليه، بجانب أشقائه الذين لم يتخلوا عنه لحظة.

وتسبب حادث سيارة في إعاقة «شومان» الذي استعاد ذكرياته المؤلمة في تلك الليلة السوداء، كما وصفها، في 2013، لتحوله لقعيد على كرسي متحرك، بعدما كان يعمل سائقا على «توك توك» بجانب عمله كمدرب كاراتيه سابق، حيث كان يعمل، ليساعد والده العجوز في تجهيز شقيقاته الأربعة ليتزوجن، بينما أوقعه حظه العثر أمام سيارة ملاكي في أكتوبر 2013 لتصدمه، ليدخل بعد ذلك في سلسلة من العذاب المتواصل لسنوات، حتى ابتسمت له الأيام مجددا بتحقيقه إنجاز رياضي هام، في رياضته المفضلة.

ويروي شومان قصته، لـ«الوطن» قائلا، «سقطت على ظهري سقطة عنيفة نُقلت على أثرها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وظللت به لأكثر من ثلاثة أشهر، وأجمع الأطباء على عدم قدرتي على الحركة مجددا».

وأضاف شومان، «قمت بإجراء عمليات تثبيت فقرات وترقيع جلد طبي، تخطت تكلفتها مائتي ألف جنيه، ساعدني فيها مقتدرين من أبناء بلدي، لكن حلم العودة للحركة مجددا كان متعلقا بالسفر إلى ألمانيا أو الولايات المتحدة، لإجراء عملية جراحية دقيقة».