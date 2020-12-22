طبيب ببرلين: هناك تخوف من اللقاح لكن الشعب يطيع الحكومة

علق الدكتور زين العابدين خفاجي، طبيب مراقب بمستشفيات برلين، على إمكانية انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل ألمانيا، وهي التي تسببت في زيادة أعداد الإصابات بشكل واضح في ألمانيا خلال الفترة الماضية، قائلا إنه لا يوجد أي تأكيد عن انتشار السلالة الجديدة في ألمانيا، ولكن من المتوقع أن تكون متواجدة في ألمانيا، بعد أن وصلت إلى إيطاليا والعديد من الدول المختلفة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الجميع يرجح بتواجد هذه السلالة ولكن لم يتم الكشف عنها حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك تخوف كبير من هذا اللقاح، ولكن الألمان شعب يطيع الحكومة، وحينما تقول الحكومة أن اللقاح آمن سيقوم الكثير من الشعب الألماني بأخذ اللقاح.

طبيب بألمانيا: بعض الأماكن ستخفض العمالة بسبب زيادة إصابات كورونا

وأضاف «خفاجي»، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس»، مع رنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان أن لا يوجد حتى الآن دراسات على المدى البعيد بشأن اللقاحات الخاصة بكورونا، لافتًا إلى أن الكثير من الأماكن ستقوم بتخفيض العمالة خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة إصابات كورونا بشكل واضح في الوقت الحالي.

طبيب بألمانيا: من المتوقع مد قرارات الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين

وتابع أنه من المتوقع أن يتم تمديد قرارات الإغلاق بشكل أكبر حوالي أسبوعين، ولكن الحكومة الألمانية حتى الآن ترفض الحديث عن أي شيء في هذا الأمر في الوقت الحالي، وترغب في التحدث عن هذا الأمر بعد انتهاء الأعياد داخل ألمانيا.

وشهدت الفترة الماضية، حالة من الذعر بين مواطنين كثيرين حول العالم بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا داخل بريطانيا، وهي ما أدت إلى سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير بين المواطنين.