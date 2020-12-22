وزيرة التعاون: 3.1 مليار دولار من التمويل التنموي كان للقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة عقدت مؤتمر مع شركاء الوزارة التنمويين، كان به أكثر من 300 مشاركا، لإطلاق التقرير السنوي لعام 2020، وهذا التقرير مختلف في الشكل والمحتوى والمضمون، حتى العنوان تم بذل جهد كبير به، حيث اسمه الشراكات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة، وصياغة المستقبل في ظل عالم متغير، وذلك في ظل أن هذا العام متغير في ظل جائحة أزمة كورونا، حيث إنه كان هناك حالة مختلفة في طريقة العمل ووضع الأولويات، ولذلك تم العمل على صياغة التقرير بشكل يعطي انطباع عن كيفية العمل في وزارة التعاون الدولي برؤى الحكومة والرئيس السيسي، والتحرك في الملفات المختلفة، موضحة أن 3.1 مليار دولار من التمويل كان للقطاع الخاص فقط.

وأضافت «المشاط»، خلال لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان أن وزارة التعاون الدولي معنية بترسيخ مبادئ الدبلوماسية المصرية، وتم البدء بكلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، والتي بها كيفية تفكير مصر في التعاون الدولي، من خلال الدفع والتعاون مع جميع شركاء التنمية، وأن أهداف التنمية المستدامة هي المحك الأساسي لأنها تخدم المواطنين بصفة أساسية في قطاعات النقل والصحة والطاقة، والفصول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الإصلاح عملية مستمرة، وأن الإصلاح ليس اقتصادي فقط وإنما اجتماعي أيضا، وهناك فصل مهم جدًا عن الحوكمة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكومة للحصول على التمويلات تحت مظلة تشريعية.

هناك إشادات كبيرة من الشركاء التنمويين

وتابعت أنه كان هناك إشادات كبيرة من الشركاء التنمويين، والتقرير تضمن كلام على لسان الشركاء للوزارة، وهو توثيق حقيقي لما يحدث على الأرض، وكيفية استخدام التمويلات من أجل عمل مشروعات على الأرض بالفعل في الوقت الحالي، موضحة أنه كان هناك الحديث أن رسالة مصر لا تصل إلى الخارج، ولذلك أبرزت الوزارة في تقريرها أن المعايير الدولية المختلفة هي منهج لصياغة المشروعات المختلفة في مصر.

3.1 مليار دولار من التمويل التنموي كان للقطاع الخاص

وأردفت أن هناك 3.1 مليار من التمويل للقطاع الخاص في ظل أن هذا العام صعب جدًا وبه نقص في السيولة العالمية المختلفة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.