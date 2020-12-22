عضو بـ«النواب» تشيد بإجراءات المجلس في تسليم كارنيهات الأعضاء الجدد

أعربت هالة أبو السعود، عضو مجلس النواب، بالاحتياطات الوقائية والاحترازية التي اتبعها مجلس النواب اليوم خلال تسلميه كارنيهات العضوية للأعضاء الجدد وذلك للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فذكرت أن مجلس النواب ساعدت كافة النواب الجدد في إستلام الكارنيهات الخاصة بهم بكل سهولة لمنع التأخير والاختلاط في المجلس، وأن مراسم مجلس النواب والأمانة العامة شددت على فرض الإجراءات الاحترازية علي كل النواب القادمين.

سنعمل على دعم قضايا المرأة في المجتمع من خلال البرلمان

وأضافت «أبو السعود»، خلال لقائها من داخل مجلس النواب، على شاشة «extra news»، أن من أبرز أدوار المرأة في الحياة السياسية هو تمثليها في المجلس الحالي بنسبة تتجاوز 25% وأن تمثيل المرأة في المجلس الحالي يُعد إنجازا كبيرا للمرأة المصرية سياسيًا، كما أن الكتلة النسائية الموجودة في المجلس الحالي سوف تعمل على دعم قضايا المرأة في المجتمع والأسرة في الفترة القادمة.

مشاركة الشباب في برلمان 2021 سابقة تاريخية لضخ دماء جديدة

وثمنت عضو مجلس النواب، فكرة وجود أحزاب متعددة في البرلمان الحالي، وتمثيل عدد أكبر من الشباب من خلال تنسيقية شباب الأحزاب، حيث ذلك يساعد علي رؤية تشريعية جديدة داخل البرلمان المصري، مؤكدة أنه لأول مرة يوجد هذا العدد من الشباب والمرأة في المجلس النيابي، متمنيه أن يكون هناك دعم متواصل لقضايا الشباب الفترة المقبلة، منوهة بأن مشاركة المرأة والشباب بهذا العدد في البرلمان الحالي سابقة تاريخية لضخ دماء جديدة.

نتمنى أن يُحسن البرلمان المقبل حياة المواطنين والشباب

وأشارت إلى أن البرلمان المنقضي أنجز مايقارب 800 تشريع في فترة وجيزة في عمر البرلمانات وهي سابقة تاريخية في البرلمان المصري، متمنية أن يكون البرلمان القادم هو تحسين لجودة حياة المواطن وحياة الشباب.