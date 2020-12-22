خبيرة اقتصادية: 150 مليون شخص حول العالم يتعرضون للفقر الشديد في 2021

قالت بياتريس ماسر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا، إنها قامت بالتنسيق مع البنك الدولي لإصدار تقرير تشخيصي عن القطاع الخاص لبعض الدول.

وأوضحت، أن التقرير التشخيصي يتضمن بعض التوصيات لتحسين بيئة العمل في قطاع الأعمال وجذب استثمارات جديدة، متحدثة عن كيفية قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الدولة المصرية بشكل أفضل، وذلك من خلال تخفيف العوائق وإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، من أجل تنمية الدولة، موضحة أن القطاع الخاص ذو أهمية خاصة في خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو في مصر.

«التمويل الدولية» عن 2020: لن ينساه العالم

وأضافت «ماسر»، خلال لقاء عبر «سكايب»، على شاشة «extra news»، أنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من 150 مليون شخص على مستوى العالم للفقر الشديد خلال عام 2021، وبالطبع سوف يؤثر على أعوام مليئة بالجهد والتقدم في الاقتصاد العالمي، موضحة أنه عندما ننظر إلي عام 2020 سنجد أنه كان عاما صعبا لن ينساه العالم في وجود «كوفيد 19»، الذي فرض علينا جميعا في المستوي العائلي والإقليمي والدولي وبالتاكيد أثر على المعاملات المالية.

وفرنا 100 مليون دولار لمساعدة القطاع المالي في مصر

وأشارت رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المؤسسة استجابت لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وقامت بتوفير إغاثة لبعض الدول والمساعدة في إعادة الهيكة الاقتصادية للاتجاه نحو التعافي.

وأضافت رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «خصصنا في مارس الماضي مليار دولار للمساعدة في تحمل كورورنا من خلال توفير السيولة المالية ومساعدة الشركات في الاستمرار والحفاظ علي العمل، ومع نهاية سبتمبر خصصنا 4 مليار دولار وفي مصر وفرنا 100 مليون دولار لمساعدة القطاع المالي وقطاع الأعمال»، بسبب جائحة فيروس كورونا.