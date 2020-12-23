نائب محافظ البحيرة تحصل على ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية والعاملون بالمحافظة بالتهنئة للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بمناسبة حصولها على درجه الماجستير في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، المنعقد بالتعاون بين جامعتي القاهرة وكامبريدج الإنجليزية.

وجرى تكريم نائب محافظ البحيرة خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بقاعة القبة بمقر جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بمناسبة تخريج الدفعة الأولى لمنحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار.

وأعرب محافظ البحيرة عن خالص أمنياته بدوام النجاح والتوفيق للدكتورة نهال بلبع، ولجميع الخريجين، مؤكداً على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، إيماناً منه بأفكارهم المبدعة وقدراتهم الكبيرة وتأهيلهم ورفع كفاءتهم لتولي المناصب القيادة في جميع المجالات والقطاعات بالدولة.

يُذكر أن الدكتورة نھال بلبع تخرجت من كلیة طب الأسنان جامعة الإسكندریة عام 2010 ، وتنوعت نشاطاتھا أثناء فترة الدراسة من رئیس الجمعیة العلمیة لطلبة طب أسنان الإسكندریة، إلى أن اختارتھا الكلیة لتحاضر بمؤتمر "اختر كلیتك" عام 2011 الذي تنظمه الجامعة.

وشاركت "بلبع" فى تنظیم الكثیر من المؤتمرات العلمیة، وتنظیم التبادل الطلابي من خلال الجمعیة العلمیة لطلبة طب الأسنان بالإسكندریة، وحصلت على عضویة الجمعیة الملكیة لجراحي طب الأسنان بإدنبرة في اسكتلندا، ثم معادلة الشھادة.

كما عملت في عدد من عیادات الھیئة العامة للتأمین الصحي فرع شمال وغرب الدلتا منذ 2012، ومقیدة حالیاً بدرجة الماجستیر في كلیة طب الأسنان، كما تقدمت بورقة بحثیة إلى أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا بعنوان "استراتیجیة مصر للنھوض بالصحة"، تركزت في دور قانون التأمین الصحي الجدید، وتعظیم الاستفادة منه لتحقیق تكافؤ الخدمات الصحیة لجمیع المواطنین.