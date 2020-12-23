وزير التعليم: الدولة لن تتخذ قرارا يؤثر بالسلب على أولادنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، يجب ترك القرارات الخاصة بتحديد مواعيد التعليم للدولة، فهي عندما تحتاج حظر التجول أو إلغاء الدراسة، ستتخذ هذا القرار، وهناك تفاصيل صعبة تنفيذ من خلالها إجراء الدراسة في الصيف، كما يقترح بعض أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والدولة تبذل مجهود مضاعف، من أجل تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: «نفسي أطمن الناس، كل المخاوف الخاصة بكورونا الدولة لا تنام، ولن يوجد قرار يؤثر على الأولاد، والمصادر اللي بتقدمها الدولة النهادره، ثقوا فينا، واطلعوا عليها، وأولياء الأمور يحاولوا يخشوا ولو مرة المنصات التي وفرتها الوزارة».

وزير التعليم يطالب بمتابعة المنصات التعليمية

وأوضح شوقي، أن يكون التعليم شيء مفيد وليس رحلة البحث عن درجات، لأن الطريقة القديمة لا توفر فرص عمل بسهولة، وتجعل الطلاب يواجهون صعوبات كثيرة أثناء دراستهم في الجامعات، بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية العامة، مشددا على أن أولياء الأمور عليهم دور كبير من أجل تغير ثقافة حجز الدروس وسيكون ذلك عن طريق متابعة المحتوى الخاص بوزارة التعليم المتوفر على المنصات التعليمية المتعددة سواء على شبكة الإنترنت الدولية أو على الترددات التليفزيونية.

وأردف أن الوزارة لم تخترع النظام الخاص بالتراكمية في الثانوية العامة الجديدة، لأنه متعارف عليه، كما أنه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، لكن سيتم تطبيقه على الطلاب الذين سيدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.