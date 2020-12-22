تعليم جنوب سيناء يستعد لتفعيل الكتاب الدوري داخل المدارس

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية على مستوي مدن المحافظة لتفعيل الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والخاص بالفترة القادمة حتى امتحانات نصف العام والعمل داخل المدارس، مؤكدًا أنه جرى التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية التلاميذ والمدرسين من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الموجة الثانية تضرب العالم حاليا بقوة.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديري المدارس قاموا بالتنسيق مع مدرسي الصفوف الدراسية المختلفة للبدء في وضع التقييمات الخاصة بأعمال السنة وعدم احتساب الفترة التي جري ذكرها في الكتاب الدوري، مؤكدًا أن جميع المدارس مفتوحة وتستقبل الطلاب الذين يأتون لتلقي العلم، واستمرار الدراسة طبقا لتعليمات الوزير حتي 10 يناير القادم.

واكد أنه جري وضع خطة امتحانات نصف العام والتي تبدأ من 10 يناير، وتنتهي حتي 3 فبراير طبقا للكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي.

وأوضح أن مدارس جنوب سيناء من المعروف أنها من المحافظات الأقل كثافة بالنسبة لعدد الطلاب لذا فاللجان لا تتعدى 20 طالب في كل لجنة وسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها أثناء الامتحانات وهي بدجهاز كشف الحرارة، الكمامة، التعقيم، ولن يسمح بدخول أي طالب او معلم بدون كمامة،وأنه سيجري تطهير كل المدارس قبل الامتحانات مباشرة.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك مذكرة عرض سوف يتم عرضها علي اللواء خالد فودة محافظ جنوب لاعتمادها وهي خاصة بامتحانات نصف العام وسيتم توزيع الجداول علي كل الإدارات التعليمية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التكدس أثناء الامتحانات، مؤكدًا أن جميع مديري الإدارات التعليمية سيقومون بعقد اجتماعا مع كل مديري المدارس لتطبيق كافة القرارات التي أصدرها الوزير في الكتاب الدوري الذي صدر أول أمس، مع وضع خطوات محددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.