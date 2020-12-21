تعليم القاهرة: امتحان التيرم الأول في موعده ورفع الغياب

قال محمد عبدالتواب، مدير عام التجريبيات والتعليم العام بالقاهرة، إن الدراسة منتظمة بجميع مدارس القاهرة، مع رفع الغياب عن الطلاب، وفق قرار وزارة التربية والتعليم، وامتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب في مراحل التعليم من ابتدائي وإعدادي وثانوي، ستتم فى مواعيدها كما هي دون تغيير، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مثل أعمال التطهير والتعقيم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع الزحام، والحد من الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتنظيم مواعيد الامتحانات، ودخول وخروج الطلاب من المدرسة، حفاظا على سلامتهم، وتوعية الطلاب بالتزام الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، وعدم التهاون فى تلك الخطوات، لضمان عدم تضرر الطلاب وانتظام سير العملية الدراسية والامتحانية.

بدء الامتحانات فى 9 يناير

وأضاف عبد التواب لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الابتدائى والإعدادى فى مواعيدها كما هى، حيث تبدأ الامتحانات 9 حتى 13 يناير المقبل، للصف الرابع والخامس، والصف السادس الابتدائى فى 14 حتى 29 يناير، والنقل الإعدادى العام والرياضى 21 حتى 27 يناير، والنقل الاعدادى المهنى 30 يناير حتى 4 فبراير، والاعدادية العامة والرياضية، والصم والمكفوفين، تبدأ فى 30 يناير المقبل حتى 4 فبراير ، والاعدادية المهنية 21- 27 يناير، والنقل للتعليم الفنى من 24 يناير حتى 4 فبراير المقبل.

4 أيام إجازة بسبب المناسبات فترة الامتحانات

وأشار إلى أن امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى يومي الأحد الموافق 10 يناير والاثنين 11 يناير، ويتم امتحان المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل، وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، كما يتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية المهنية، للصفوف النقل الثانوى العام، وفقا لظروف كل إدارة، كما يتم امتحان العملي للإعدادية المهنية، من يوم الثلاثاء 12 يناير، حتى الخميس 14 يناير، أما امتحان العملي للصم وضعاف السمع، من يوم الثلاثاء 12 حتى 14 يناير، وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائى، حسب الخريطة الزمنية.

وأشار إلى أنه لا تعقد امتحانات أيام الأربعاء 6 يناير والخميس 7 يناير، بسبب عيد الميلاد المجيد، والثلاثاء 19 يناير بسبب عيد الغطاس، والخميس 28 يناير بسبب عيد الشرطة.

رفع الغياب وإتاحة المناهج عبر منصات

وأشار إلى انه تم من اليوم، رفع الغياب عن الطلاب، وفق تعليمات الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية التعليم، والحضور لمن يرغب، وتم إتاحة المناهج عبر منصات علاوة على توفيردليل يساعد أولياء الأمور فى المناهج.