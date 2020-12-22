وكيل تعليم الغربية يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية خلال الامتحانات

ناقش ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مساء اليوم خلال اجتماعاً موسعاً عقد عبر شبكة الفيديو الافتراضية WEBX، بمديري عموم الإدارات التعليمية العشرة، وبحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020/ 2021 م.

ورحب وكيل الوزارة بالحضور داخل قاعة الاجتماعات وعبر الشبكة الافتراضية، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد، وقرب انتهاء النصف الأول من العام الدراسي الحالي، ثم قام بالتأكيد على تنفيذ الكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 20/12/2020، واتباع الإجراءات الواجب توفيرها لاستقبال امتحانات النصف الأول، بالإضافة إلى حتمية الالتزام بنشرة الموانع الصادرة بتاريخ 21/12/2020 م .

وشدد وكيل الوزارة على تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات تتضمن الموجه أو الموجه الأول واضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.

وأكد «حسن» الانتهاء من شرح جميع المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة، وإجراء المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.

وأكد ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، والالتزام بكل ما ورد بالكتاب الدوري 14 بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي في اللجان، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من تطهير اللجان ومرافق المدارس وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات تحسباً لأي طوارئ.

ووجه وكيل الوزارة، إلى ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والحزم وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتيجة قبل إعلانها رسمياً، ومراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني، وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور طبقاً للتعليمات المنظمة.