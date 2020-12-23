نائبة: سنعمل على دعم المشروعات الثقافية والتنويرية في برلمان 2021

قالت ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، إن أمانة مجلس النواب، كانت على قدر كبير من التنظيم خلال عملية استلام النواب للكارنيات، وعملت على تسهيل كل الإجراءات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث إن كل نائب كان يتسلم الكارنيه والحقيبة الخاصة به في 5 دقائق فقط، منعًا للتكدس والاختلاط، مشيرة إلى أن العالم في الوقت الحالي يعاني من انتشار فيروس كورونا ومعالجة الأثار المترتبة على هذه الأزمة من الناحية الاقتصاية والاجتماعية.

فيروس كورونا أثر على منظومة التعليم حول العالم

وأضافت «عاصي»، خلال لقائها من داخل مجلس النواب، على شاشة «extra news»، أن جائحة كورونا أثرت سلبًا علي العالم أجمع، خاصة في مجال التعليم، بسبب عدم تمكن الطلاب من حضور للمدارس، وبالتالي أثر سلبيا علي الحالة النفسية والمجتمعية، «واجبنا في المجلس الحالي هو إخراج تشريعات تتواكب مع الوضع الحالي، وسوف تعمل علي دعم المشروع الثقافي والتنويري المجلس وعمل علي وضع تشريعات خاصة بالثقافة والاعلام وحقوق حماية الملكية الفكرية».

التعددية الحزبية في البرلمان الجديد شيء عظيم ومشرف

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن فكرة التعددية الحزبية في المجلس الجديد شئ عظيم، سواء كان تعددا حزبيا أو أحزاب معارضة أو أحزاب أخرى، كما أن وجود نسبة كبيرة من المرأة والشباب في المجلس الجديد، وبداية عمله في الحياة النيابية في هذا السن، يساعد على فهم الحياة السياسية بصورة كبيرة وفي وقت قصير، فالبرلمان الحالي يختلف عن البرلمان الماضي ويتصف بالتنوع الإيجابي.

عاصي: جميع المشاريع التي تنشأها الدولة تكون في صالح المواطن بصفة أولية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن جميع المشاريع التي تنشأها الدولة تكون في صالح المواطن بصفة أولية، والدور البرلماني يقدم تشريعات لهذه المشاريع، وإيصال مفهوم للمواطن بدور الدولة الكبير في الاهتمام بالمواطن من خلال إقامة المشاريع لصالح المجتمع والعمل على التوازن في مساعدة الدولة في النهوض بحياة المواطن.