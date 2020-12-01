استشاري مناعة يحسم الجدل بشأن أعراض كورونا.. السر في الشم والتذوق

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إنّ أعراض فيروس كورونا المستجد، تتشابه مع أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية، موضحا أنّ هناك عرض هو الفيصل في التفرقة بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف الحداد، لـ"الوطن"، أنّ الفقدان المفاجئ لحاستي الشم والتذوق عند الأشخاص، شرط ألا يكون لهم تاريخ مرضي ولا يعانون من مرض الجيوب الأنفية، دليل قوي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رئيس قسم الحساسية: من تزيد أعمارهم عن 35 عاما يفقدون حاستي الشم والتذوق وفقا لآخر إحصائيات الصحة

وأضاف رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أنّ مصابي كورونا خاصة من تزيد أعمارهم عن 35 عاما، يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق حال إصابتهم بالفيروس، وفقا لآخر إحصائيات أجرتها وزارة الصحة، موضحا أنّ الشباب دون الـ35 عاما، كانت أكثر الأعراض شيوعا لديهم هي فقدان حاستي الشم والتذوق، تليها الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

ووفقا لآخر الإحصائيات، يعاني 60% ممن هم دون سن 35 عاما من فقدان الشم، مقارنة بنحو 15 إلى 25% يعانون من الحمى، وأقل من 10% يعانون من السعال، لذلك فالفيصل في معرفة الإصابة بفيروس كورونا والميزة الوحيدة حتى الآن، هي فقدان حاستي الشم والتذوق، فضلا عن الأعراض المتدولة كارتفاع درجة الحرارة والحمى والسعال وصعوبة الحركة.

الصحة: خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.