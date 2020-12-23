قطع المياه والكهرباء عن قرى بكفر الشيخ للصيانة: المدة تصل لـ7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مناطق متفرقة في مدينة الحامول، اليوم الأربعاء، من 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأكدت الوحدة المحلية قطع المياه اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرا وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية بخط 12 بوصة« خط المناوفات»، وقالت الوحدة المحلية بالحامول، في بيان لها، إن المناطق التي سوف تتأثر بقطع مياه الشرب، هى قرى المناوفات وشارع المركز والعنتراوي، والبنا والسلاهيب، والخد.

وناشدت شركة مياه الشرب أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، كما وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، عن قطع الكهرباء عن عددا من المحولات الكهربائية وذلك لعمل إصلاحات، وذكر بيان للوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة الكهرباء بكفرالشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة ، مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة، تفيد بقطع الكهرباء عن هندسة كهرباء الحامول، عن محولات« 77 و76 و 12 المنصور وأبوغنام وجزيرة الورد » لتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرًا.

كما أعلنت عن فصل التيار الكهربائي، اليوم، الأربعاء عن محولات« المضرب و75 و16 و17 و 69 المنصور وبركات»، لتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 عصرًا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مدينة بيلا، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً من نفس اليوم؛ نظرا لأعمال الصيانة في لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة أبشان.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، برئاسة المهندس احمد إسماعيل، رئيس المركز والمدينة، أنه ستقطع المياه من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً؛ لإصلاح لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة أبشان.