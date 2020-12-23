وزير الري: إقامة أسوار حول أملاك الوزارة لحمايتها من التعديات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، ووكلاء الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات.

ووجه عبدالعاطي بمواصلة المجهودات المبذولة لحماية أملاك الري من كل أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

كما وجه بإقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات، مشيراً إلى الأهمية القصوى التي يمثلها تأمين هذه المحطات في تأمين المنظومة المائية والتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة، وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات في المجاري المائية.

وشدد عبدالعاطي على مواصلة العمل بجميع المحافظات لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمني المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود الإيجابي الهام الذي يمثله هذا المشروع حضارياً وبيئياً واقتصادياً ومجتمعياً.

كما وجه عبدالعاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مشيراً لأهمية هذه النظم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات.