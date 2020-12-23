حالة الطقس اليوم: انخفاض في الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، قائلة إنّ هناك شبورة مائية على الطرق أقل من الأيام الماضية، تقل معها الرؤية الأفقية، وتستمر معنا خلال الأيام المقبلة، ما يؤكد أنّنا في حالة استقرار في الأحوال الجوية، وبالنسبة لبرودة الطقس نظرا لدخولنا في فصل الشتاء جغرافيا ورسميا.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض بشكل واضح، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومع سطوع أشعة الشمس على مدار اليوم يكون الطقس دافئ تماما أثناء ساعات النهار، ونستمتع بأشعة الشمس على مدار اليوم.

حالة الطقس.. سقوط أمطار خفيفة

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّه سيكون هناك طبقة من السحب المتوسطة اليوم تغطي معظم أنحاء الجمهورية، وقد يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وبعض محافظات الوجه البحري، وقد يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة، وستكون غير مؤثرة نتيجة طبقة السحب الخفيفة التي تغطي سماء معظم أنحاء الجمهورية، متابعا: «لن نشعر كثيرا بارتفاع درجات الحرارة، وسيكون هناك غياب لأشعة الشمس، والسحب هي المؤثرة على مدار اليوم».

فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية

وتابعت أنّه لا يوجد فرص لسقوط أمطار بشكل كبير لكنها ستكون أمطار خفيفة إذا سقطت، ولن يكون هناك أي قلق منها أو مشاكل، لافتة إلى أنّ فرص سقوط الأمطار مستمرة معنا خلال الأيام المقبلة على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري خاصة شمال الوجه البحري، لكنها أمطار خفيفة.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأكدت أنّ درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وتتراوح درجة الحرارة أثناء النهار من 21 إلى 22 درجة بالنسبة للقاهرة، أما بالنسبة للسواحل الشمالية تكون درجة الحرارة من 19 إلى 20 درجة مئوية، ومدن شمال الصعيد المنيا، الفيوم، أسيوط تتراوح من 21 إلى 22، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء من أكثر المناطق دفئا خلال هذه الفترة، وتتراوح درجة الحرارة العظمى من 25 إلى 26 درجة مئوية.

استقرار الأحوال الجوية

وأشارت إلى أنّ هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، ولا يوجد تغيرات كبيرة في الطقس.