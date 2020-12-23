ركود في الطلب على الدواجن وسط ترقب انفراجة قريبة

يستعد منتجو الدواجن لدورات الشتاء بترقب نتيجة ارتفاع نسبة النفوق، وزيادة الأمراض المنتشرة في هذا الموسم.

وتأمل شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن يسهم انتهاء صوم الأخوة الأقباط في انتعاش الطلب على الدواجن مرة أخرى، بعد حالة الركود التي تعانيها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية وتراجع القوى الشرائية للعديدة من المواطنين.

كورونا يلقي بظلاله على سوق الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ركود في الطلب على الدواجن الفترة الحالية نظرا للظروف الاقتصادية التي تم البلاد في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورنا في العالم وتأثيره على اقتصاديات الدول.

وأكد «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك زيادة في الطلب على الدواجن الفترة المقبلة بسبب أعياد الأخوة المسيحيين وانتهاء فترة الصوم مما يزيد الطلب علي الدواجن، ولكنها لن تكن بالنسبة المرتفعة جدا القادرة على استيعاب الإنتاج الوفير، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الطلب على الدواجن لن يصبح جيدا إلا إذا تم تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، كما أن مصر لديها كل الإمكانيات الخاصة بالتصدير من مزارع ومجازر وغيرها.

غموض حول الأسعار المتوقعة في 2021

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه حتى الأن لم يتم تحديد ما إذا كانت ستستمر الأسعار علي ماهي عليه أم سترتفع خلال العام القادم نظرا لعدم وجود محددات دقيقة في السوق المصرية.

وتعاني صناعة الدواجن في مصر من ارتفاع مدخلات الإنتاج كمستلزمات التربية وأسعار الأعلاف والتحصينات، في ظل زيادة نسبة النفوق في قطيع الدواجن خلال موسم الشتاء رغم تكبد المربين تكاليف زيادة أسعار التدفئة اللازمة لمواجهة الطقس البارد طوال أشهر الشتاء، بالإضافة إلى معاناتهم مع تسعير البورصة الذي يقل في أغلب الأوقات عن تكاليف التربية خاصة بالنسبة لصغار المربيين في صناعة الدواجن.