«الزراعة» تنفي ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور بالمحافظات: نحصن الدواجن دائما

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، شائعة ظهور بؤر لانفلونزا الطيور في مزارع للدواجن ببعض المحافظات.

وأشار إلى أن مصر شهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة بالثروة الداجنة بفضل جهود الدولة وجهود هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتدعيم هذا القطاع الهام، والحفاظ على الموقف الوبائي الخاص بهذا القطاع، ويتم متابعة كل المتغيرات المتواجدة على أرض الواقع أولا بأول، وهذه الجهود تكللت بأن تم اعتماد مصر ضمن الدول التي تعتمد مناطق المنشآت الخالية، وتم اعتماد 14 منشأة بمجال الثروة الداجنة، مما يفتح باب للتصدير في الفترات المقبلة.

لا توجد إصابات بالوادي الجديد

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن هناك بعض الشائعات تتحدث عن ظهور إنفلونزا الطيور في بعض المناطق وخصوصا بالوادي الجديد، وهذا الحديث غير صحيح تماما، ولا توجد أي إصابات نهائيا بمحافظة الوادي الجديد، حيت يتم المتابعة باستمرار وأخذ عينات وفحصها وفحص الموقف الوبائي باستمرار، وهو ماحدث بالفعل وتم بناء عليه نفي هذه الشائعة.

نتابع الموقف بشكل دقيق على أرض الواقع

وتابع القرش، أن التحصين للدواجن مستمر لمنع نقل العدوى، وتم تحصين بأكثر من 100 مليون جرعة للمفرخات الفترة الماضية لرفع مستوى المناعة لديهم.

وأكد أن هناك برنامج تقصٍ نشط، وهناك لجان عشوائية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل بشكل عشوائي وتأخذ عينات عشوائية، بالإضافة لعمليات الرصد التي يقوم بها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية والإدارات البيطرية على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف بشكل دقيق على أرض الواقع.

وتابع أنه يتم أخذ عينات وإرسالها للمعامل البيطرية المختصة المعتمدة، وهذه المعامل مثل معهد البحوث للصحة الحيوانية، وهو من المعامل الحاصلة على شهادة الاعتماد والأيزو بعدد من المجالات، وهي معامل لها ثقل دولي كبير جدا ولها مرجعية كبيرة جدا، وبناء على نتائج هذه المعامل يتم تحديد الموقف الوبائي ويتم اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية صارمة ضد أي إصابات.