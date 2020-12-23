كورونا يغلق أبواب الأديرة القبطية على الرهبان: ممنوع الزيارات

قررت عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية، غلق أبوابها وعدم استقبال الزائرين بمن فيهم الكهنة وأسر الرهبان والأسر الراغبة في معمودية أطفالها، وذلك حتى إشعار آخر، ضمن الاجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، نظرا لتزايد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، وحرصا على سلامة الجميع، على أن تغلق الأديرة على الرهبان فقط.

وتتزامن تلك الإجراءات التي اتخذتها الأديرة القبطية مع احتفالات الأقباط في مصر بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

دير الأنبا بيشوي: نثق في حسن تفهم الجميع للظروف الحالية

وتضمنت تلك الأديرة، أديرة وادي النطرون، حيث أعرب دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في بيان له، عن ثقته في حسن تفهم الجميع لتلك الاجراءات في ظل الظروف الحالية وأن رهبان الدير يصلون لله أن يرفع عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

كما أعلن دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، غلق أبوابه في هذا الإطار، وقال في بيان حمل توقيع الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير، إنه نظرا للظروف الحالية، ولأجل الوقاية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار وأسر الرهبان، وكذلك الخلوات وحضور السهرات الكيهكية، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى عيد الميلاد المجيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات لأي سبب.

كما اعتذر ديري الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة كورونا وحرصا على سلامة الجميع الأمر الذي يحتم الالتزام بتعليمات البقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي.

دير الأنبا صموئيل: نصلى إلى الله أن يرفع عنا الوباء

وفي محافظة المنيا أعلن دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، عدم استقبال أي زوار أو رحلات خلال الأيام المقبلة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا: نصلى إلى الله أن يرفع عنا الوباء، ونتمنى من الجميع تقبل الأمر وفي أقرب فرصة سنحيط علمكم بفتح الدير.