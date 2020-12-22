عضو بـ«النواب»: قانون الحكم المحلي سيكون على رأس أولويات برلمان 2021

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قانون الحكم المحلي سيكون أول اهتمامات المجلس الجديد، كون إصدار القانون خلال الفترة المقبلة، سيعمل علي إشعار المواطن باهتمام الدولة بصورة أكبر، ويلبي كل احتياجات المواطنين في كل المحافظات والشوارع، ويعمل على ضبط الأمور الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون الحكم المحلي، سيرفع من مستوى التحضر في القرى والمحافظات، لأنها ستصل المواطن بالمسؤول بشكل مباشر، لحل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطن، في أموره اليومية والعمل علي سرعة حلها في أقل وقت.

قانون المجلس المحلي سيعمل على تغيير الحياة الفترة المقبلة

وأضاف «مُحسب»، خلال لقائه من داخل مجلس النواب، في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن قانون المجلس المحلي، سيعمل على تغير الحياة الفترة المقبلة بالنسبة للمواطن، وأن المجلس ممثل الشعب والمجتمع، وسيدعم كل المشروعات القومية الكبيرة، التي تقوم بها الدولة من أجل المواطن، فالبرلمان داعم ومعاون للدولة في كل المشروعات التي تصب في صالح المواطن المصري خالصة، والبرلمان الحالي له باع في دعم مشروعات الدولة، وطرح أفكار جديدة، وتسهيل بعض التشريعات التي لا تتناسب مع العصر الحديث.

الأمانه العامة بمجلس النواب تُسهل مهام أعمال النواب الجدد

من ناحية أخرى، ذكرت مرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن الأمانة العامة في مجلس النواب كانت في خدمة كل النواب الجدد خلال إستلامهم للكارنيهات الجديدة وشنطة المجلس والتي تحتوي علي كل مايحتاجة النائب خلال عملة في البرلمان، لافته أن الأمانة العامة قامت بطبع مطبوعات خاصة بالأدوات البرلمانية التي يستخدمها النائب في الجلسات من أجل تسهيل مهام النائب في البرلمان الحالي.

وأشارت «مطر»، خلال حوارها في نفس البرنامج، إلى أن الأمانة العامة سهلت كل الإجراءات الاحترازية لكافة النواب في المجلس، فالبرلمان الحالي يتميز بالتنوع في كافة أطياف الشعب متمنية أن يكون البرلمان الحالي متميز ويؤدي بشكل محترم .

استقبال النواب الجدد كان مظهر مشرف للغاية

وفي سياق متصل قال النائب إيهاب الطماوي ، إن إستقبال الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء الجديد علي وجة الخصوص كان مشرف للغاية وهناك تيسير لكافة أعضاء البرلمان حول أجراءات إستلام الكارنية، وذلك خلال لقائه بنفس البرنامج.