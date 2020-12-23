توفير 14941 فرصة عمل بالقطاع الخاص وتعيين 199 متحدي إعاقة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على البطالة، مشيراً إلى أن مديرية القوى العاملة تتواصل مع الشركات وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته ليحيا حياة كريمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات المحافظة ومديرية القوى العاملة، اليوم، وأشاد المحافظ بمجهودات المديرية وما قامت به من تنفيذ للعديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الإلتحاق بسوق العمل بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم فضلاً عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة وكذلك منح تراخيص العمل للخبراء الأجانب للإستفادة من خبراتهم ومراجعة رخص المنشآت الصناعية والتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية بجانب الحفاظ على حقوق المرأة العاملة والأطفال التي كفلها لهم القانون وكذلك مساندة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية خلال العام الحالي قدمت العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية بإلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية مشيرا الي أنه تم الحاق عدد 800 صبي ببرنامج التدرج المهني وإلحاق 450 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلي بالإضافة الي قياس مستوي المهارة لعدد 15098 مستفيد واستخراج 15098 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة.

وأضاف وكيل وزاره القوي العاملة أنه خلال شهر نوفمبر الماضي قدمت المديرية العديد من الخدمات ففي مجال التشغيل بالخارج تم التفتيش علي 35 شركة ومراجعة واعتمد 1809 عقد عمل بالخارج وكذلك مراجعة 1755 تفويض ووكالة لشركات الحاق العمالة بالخارج بها 501 فرصة عمل بالإضافة الي اعتماد ومراجعة 1755 تفويض ووكالة لشركات الحاق العمالة بالخارج وفرت 2150 فرصة عمل ومراجعة واعتماد 3 عقود عمل لدولة الأردن, وفي مجال التشغيل بالداخل تم استخراج عدد ( 58350) شهادة قيد لتوفير 14941 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص .

وتابع: في مجال متحدي الاعاقة قامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين عدد 199 من متحدي الاعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة. وفي مجال منح تراخيص العمل للأجانب تم استلام ترخيص ومازال تحت البحث بعد ارساله للجهات المختصة لفحصه واستلام 21 حالة للتجديد كما تم تجديد (38) رخصه عمل لأجانب واستخراج 15 ترخيص عمل لأول مره.