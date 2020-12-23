«العليا للفيروسات»: السلطة والعصائر الطبيعية مهمة للوقاية من كورونا

طالبت الدكتور وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين، بالإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على أنواع مختلفة من الفيتامينات، وعناصر الزنك والحديد، والإكثار من المشروبات المستخلصة من الطبيعة، كالعصائر الطبيعية والمشروبات الساخنة مثل الينسون والكركديه، والاهتمام بأكل السلطات بأنوعها خاصة الخضراء مع كل وجبة طعام، مؤكدة أنّ جميعها محفّزة للمناعة وتقي من كورونا وتقلل حدة المرض ومضاعفاته حال الإصابة.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، لـ«الوطن»، أنّ التعافي من الإصابة بفيروس كورونا يصاحبه عدد من الأعراض النفسية، مناشدة بالمشي والخروج في الأماكن المفتوحة ولعب الرياضة في الأماكن الجديدة التهوية، والابتعاد عن البؤر التي شهدت إصابات، وعن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل.

ولفتت إلى أنّ المتعافين من كورونا، عليهم المتابعة مع طبيب خاص، إذ إنّ بعض الأدوية التي يحصل عليها المريض للعلاج من كورونا، تؤدي إلى مضاعفات في جسم الإنسان.

على متعافي كورونا التواصل مع طبيب لتجنب أعراض الأدوية

وبشأن المستشفيات الجامعية ونسبة الإشغالات بها لمصابي كورونا، أوضحت أنّ النسب حاليا في تزايد وهناك احتياج، وهناك وعي كبير بين الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات المرضية المصابة بكورونا الفترة الحالية، نتيجة الخبرة المكتسبة في التعامل مع المرض الشهور الماضية: «دلوقتي الأطقم الطبية أصبحت مؤهلة للتعامل، ومش أي حالة يتم حجزها مباشرة بالمستشفيات».

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنّ هناك تحديث دوري يتم للبروتوكولات العلاجية، مشيرة إلى أنّها مناسبة ومخصصة لكل حالة مصابة بكورونا مصاحبة لمرض آخر.

ولفتت إلى أنّ المناعة السليمة القوية مؤهلة للتعامل مع المرض والشفاء منه في أسرع وقت، مضيفة أنّ وزارة الصحة بالتنسيق مع المستشفيات التابعة لها والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي، وفرت العديد من مراكز الفحص المعتمدة، والتي توفر للمرضى السرعة في إجراء الكشوفات ومعرفة النتائج في أسرع وقت.