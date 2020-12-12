العليا للفيروسات: توزيع اللقاح للدول لا يستلزم موافقة الصحة العالمية

أوضح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللقاح الذي يتم تحضيره لأي مرض من قبل أي دولة يتم توزيعه بعد الانتهاء من اخذ الموافقات الدولة المنتجة وكذلك الدولة المستفيدة منه أو المستوردة له، وليست منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "حاتم" في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن اللقاح الصيني "سينوقاك"، المحضر للتلقيح ضد مرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، تم استيراده منذ أيام من قبل دولة الإمارات المنتجة له بعد اعتماده من قبل السلطات الصحية هانك، وإجراء التجارب، موضحًا أن السلطات الصحية في مصر اعتمدته بعدما ظهرت نتائج التجارب التي أجرتها.

العليا للفيروسات: اللقاح الصيني يختلف عن اللقاح الأمريكي فايزر في طرق التخزين

وتابع وزير الصحة الأسبق، أن اللقاح الصيني "سينوفاك"، هو من اللقاحات التقليلدية في تحضيره والتي جرى تجريبها كثيرًا في تحضير وإنتاج العديد من اللقاحات السابقة، مشيرًا إلى أنه يمكن تخزينه ونقله تحت أي درجة برودة ولا يحتاج إلى أماكن للتخزين بدرجات حراراة تحت الـ70 كـ لقاح فايزر الأمريكي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد، كشفت الخميس الماضي عن استلام أولى شحنات اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، من إنتاج شركة (سينوفارم) و هو "سينوفاك" بمطار القاهرة الدولي، والتي كانت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور كل القائم بأعمال السفير الإماراتي والسفير الصيني لدى مصر.

وشاركت "زايد"، في التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح منذ شهرين، ضمن المتطوعين في التجارب السريرية التي كانت في المرحلة الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" التي كان بطل الحملة الإعلانية لها الفنان خالد صالح، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس.