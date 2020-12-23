نصائح الصحة لـ«تغسيل وتكفين ودفن» المتوفى بكورونا

مع تزايد وفيات فيروس كورونا اليومية، وفقا للوارد في البيانات اليومية للوزارة، ظهرت التساؤلات بشأن كيفية التعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وطريقة التغسيل والتكفين والدفن.

ووفقا لنصائح قطاع الطب الوقائي في الوزارة، يجب عدم ملامسة الجثمان والابتعاد مسافة لا تقل عن متر، مع رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى على ترولي قابل للتنظيف والتطهير، وارتداء الواقيات الشخصية، فضلا عن إجراءات التكفين والتغسيل.

وحدد قطاع الطب الوقائي، مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقائم بالغسل، وبينها ارتداء الواقيات الشخصية، وهي ماسك تنفسي عالي الكفاءة، وقفاز نظيف يغطي الرسغ، وعباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، ونظارة واقية، وغطاء الرأس، وحذاء بلاستيكي وكويل الرقبة.

الصحة: الابتعاد عن جثمان المتوفى بكورونا أكثر من متر أثناء تغسيله

وشددت الوزارة علي منع دخول من لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل، وحال الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من متر، وارتداء الواقيات المناسبة، وتغطية أجزاء الجسم التي يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة.

وفيما يتعلق بإجراءات التعامل مع نقل الجثة، أوضحت وزارة الصحة، أنّ الجثة يجب أن تنقل داخل كيس غير منفذ للسوائل، ووضع علامة خطر الإصابة بالعدوى عليه، ووضع الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير، وممنوع فتحه إلا في المدفن.

وجاءت إجراءات الدفن وفقا لقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنّه عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة، يجب على من يتولى عملية الدفن، ارتداء الواقيات الشخصية، ووجود أقل عدد ممكن عند دخول الجثة إلى المقبرة، والالتزام التام بغسيل الأيدي بالكحول عند توافره لكل من تعامل مع المتوفى.

واوضحت أنّه يجب تنظيف وتطهير كل أسطح العمل التي تلامست مع الجثة، بداية من سرير المتوفى، وثلاجة حفظ الموتى، وأسطح سيارة الإسعاف، وصندوق نقل الموتى باستخدام المطهرات المعتمدة بوزارة الصحة كالكلور السائل بتركيز قوي.