ضبط 1561 قضية تموينية منها 24 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (12,35 طن مقطعات دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتجهيز الوجبات بمحافظة القاهرة .

ضبط (2,2 طن لحوم مُجمدة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية .

ضبط (1,6 طن لحوم مُجمدة) دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (7,5 طن دقيق فاخر) دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط (251,5 طن دقيق بلدي مدعم) بحوزة المدير المسئول عن مطحن لتعبئة الدقيق البلدي بمحافظة الغربية.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لمخالفته تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وإستيلائه على 1,011,283 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما.

ضبط (24220 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن مطهرات طبية، وكمامات، وسرنجات) غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكيل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية.