لأول مرة.. اجتماع محافظة كفر الشيخ في مكان مفتوح تطبيقا للإجراءات

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أول اجتماع في الهواء الطلق، كأول تجربة لعقد الاجتماعات بعيداً عن القاعات المغلقة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بحضور نائبه، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، ورؤساء المراكز والمدن.

وناقش محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع، اليوم، الخطة الاستثمارية، ومعوقات استكمالها في كافة المجالات، كما ناقش نسب التنفيذ في العديد من القطاعات الخدمية "الرصف، الكهرباء، الصرف الصحي، وفي قطاع التربية والتعليم والصحة".

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة أعمال الرصف والتي شملت 117 طريق محلى وداخلي بأطوال 138 كم داخل محافظة كفر الشيخ، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

كما ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس، الخطة الشاملة لتطوير كافة الخدمات بمركز ومدينة مطوبس، حيث تشمل تلك الخدمات «الطرق، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الغاز، والبريد وكافة المرافق»، وذلك بحضور النائب عمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ووكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الاهتمام بالمنطقة الصناعية بمطوبس، والاهتمام بالتعليم الفني والتعليم المزدوج لربط سوق العمل بالمجتمع، وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، بالإضافة إلي تنفيذ مصنع الانترلوك.

كما أعلن عن دخول 14 قرية بتوابعها في تطوير القطاع الجغرافي المطلوب، وإنشاء مجمع حكومي خدمي لقرى غرب وقرى شرق، ومجمع خدمات للمواطنين من أسواق ومخابز ومجازر، ومركز شباب علي الأقل في كل قرية، ومكتبات أطفال، ومكتبات عامة، ووسائل ترفيه، وتحويل حدائق ادفينا لمنتزه عام، وإنشاء موقف فرعي من القرية إلي المركز، وموقف مركزي من المركز الي المراكز والمحافظات الأخرى.

وشدد "نور الدين" علي وكلاء الوزرات بمحافظة كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة مطوبس علي عمل تصور تخيلي لتطوير منطقة مطوبس كل في مجاله، مع تحديد العقبات التي تواجهه.