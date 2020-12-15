محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق مبادرة "التصالح حياة" بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وإسلام جبر، منسق مبادرة "التصالح حياة"، بدء تلقي طلبات المبادرة بالمركز التكنولوجي بكفر الشيخ.

وأطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "التصالح حياة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، على أن تتوفر معايير الاستحقاق، لكي تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح.

وتتضمن الشروط أن يكون المستفيد من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ومن محدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروب والحوادث، وكبار السن، موجهاً بوضع إرشادات ولافتات بالمركز التكنولوجي لتوعية المواطنين بشروط المبادرة، حتى يستفيد منها الفئات غير القادرة على دفع تلك المبالغ.

وأكد "نور الدين" أنه وجه بتلقي المركز التكنولوجي بكفر الشيخ كافة المستندات الخاصة بالمتعثرين من أبناء المحافظة، في دفع رسوم طلب التصالح، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أنه وجه بالإعلان عن الشروط لاستيفاء الأوراق المطلوبة، مشدداً على حسن استقبال المواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن من بين الشروط لقبول مستندات المواطنين، عدم وجود أي ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح، سواء عقار أو أرض أو رصيد بالبنك أو محال تجارية أو سيارة، وأن يكون طالب التصالح متعثراً في دفع رسوم طلب التصالح، سواء رسو جدية الدفع بواقع 25% من إجمالي قيمة المصالحة، أو سداد قيمة المصالحة، أو سداد المقدم والتقسيط.

ومن بين الشروط أن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم.

اوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة "صناع الخير"، وسيتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بمبنى مجلس مدينة كفر الشيخ، وتم تحديد يوم الثلاثاء لتقديم المستحقين من أهالي مراكز كفرالشيخ وقلين وسيدي غازى مسير والرياض، ويوم الأربعاء لأبناء مراكز البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم وبيلا والحامول، ويوم الخميس لمراكز سيدي سالم ودسوق وفوه ومطوبس، مؤكداً على اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.