محافظ كفر الشيخ يمنح تسهيلات للمواطنين بمبادرة التصالح بمخالفات البناء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، المركز التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة تقديم المواطنين طلبات مبادرة «التصالح حياة» والتي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، لتسديد المبالغ المستحقة على مخالفات البناء عنهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بقبول أوراق المواطنين دون التقيد بتقديم بحث اجتماعي، لقبول اكبر عدد من الطلبات، وتأجيل تقديم البحث الاجتماعي، لوقت لاحق، كما وجه رؤساء القرى بحثّ المواطنين على تقديم طلباتهم وتجميعها، مناشداً كل المواطنين غير القادرين والذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التوجه اليوم السبت، اليوم الأخير للتقديم، للاستفادة من المبادرة، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تحمل أي أعباء عن كاهل المواطنين غير القادرين.

وأكد نور الدين، على أنه يجب توافر معايير الاستحقاق لكى تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح دون أن يتكبدوا أي مبالغ مالية وهى: «أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية الأكثر احتياجاً، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروب والحوادث، وكبار السن، وعدم وجود أى ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح «عقار ، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة»، وأن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح، مع جدية الدفع 25 % من إجمالي قيمة المصالحة، وسداد قيمة المصالحة أو سداد المقدم والتقسيط، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقهم للدعم، وأن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة».

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل؛ وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وسيتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ.