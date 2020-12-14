محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة بالمراكز الساحلية الثلاثة غدا

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الثلاثاء، بالمراكز الساحلية "بلطيم، والبرلس، ومطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.

جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، لتوقعها تعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط ،لأمطار غزيرة خلال الغد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة والرمال سينتهي غدا الثلاثاء، وستبدأ فرص سقوط الأمطار تصل إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة مساء الثلاثاء، وأمطار متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، والتي ستساهم في القضاء على هذه الأتربة والرمال.

وأضاف "شاهين" أن "ذروة الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية غربية، ستبدأ من الغد بأمطار غزيرة على السلوم ومطروح واسكندرية ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة على مناطق شمال الوجه البحري".

وأشار إلى أن المركز كان قد نوه عن حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تعيشها مصر هذه الأيام، وبدأت بارتفاع في درجات الحرارة أمس الأحد، وانخفاضها اليوم، بالإضافة إلى نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية والتي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة ظهر اليوم ومستمرة معنا حتى الغد على القاهرة، ويصاحب ذلك استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وطالب، المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد والتعرض المباشر لهذه الأتربة، بالأخص الذين يعيشون في المدن والمناطق المكشوفة.

وأوضح "شاهين"، أن الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 21 ديسمبر يبدأ فصل الشتاء بشكل فعلي، وننصح المواطنين في الفترة القادمة، بعدم تخفيف الملابس.