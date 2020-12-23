«تحيا مصر» يوفر مستلزمات طبية في 21 مستشفى عزل وحميات

أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم، خامس مراحل مبادرته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم إطلاق المبادرة تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية» لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، فضلا عن عدد من دور رعاية الأيتام ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إنه من المقرر أن يكثف الصندوق من نشاطه خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، موضحا أن المرحلة الخامسة من مبادرة الصندوق تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية بأقسام العزل والحميات والصدر في 21 مستشفى تابع لوزارة الصحة والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

توفير أكثر من 148 ألف كمامة

ولفت عبدالفتاح، إلى أن قوافل المرحلة الخامسة تشمل 4 أطنان من الدواجن، و140 ألف كمامة جراحية، و2100 واقى للوجه face shield، و8400 كمامة N95، و24 ألف قفاز طبي، و3250 لتر كحول، و20 ألف عبوة هاند جيل.

وتابع أن قوافل الصندوق توجهت صباح اليوم لتسليم المستلزمات لمسؤولي مستشفيات: «أبو الريش (المنيرة)، العجوزة، قصرالعيني الفرنساوي، 15 مايو، أم المصريين، حميات العباسية، عين شمس الجامعي (الدمرداش)، الجمهورية، القاهرة الجديدة، حميات إمبابة، الشروق العام، معهد ناصر، المطرية، الشيخ زايد التخصصي، عين شمس العام، الحسين الجامعي، باب الشعرية الجامعي (سيد جلال)، الزهراء الجامعي، منشية البكري، الشيخ زايد آل نهيان، الأحرار بالشرقية»، بالإضافة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

توفير 3 آلاف لتر كحول لدعم الأطباء

أوضح أن قوافل المرحلة الخامسة من المقرر أن توفر أيضا مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية لنحو 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب 8 دور رعاية للأطفال الأيتام وأطفال بلا مأوى.

وزاد عبد الفتاح، أن المبادرة عبر مراحلها الأربعة نجحت في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 50 ألف كمامة N95 و Kn95، و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

كما وفّرت المبادرة الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من «أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول»، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه إلى أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا.