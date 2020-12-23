تفاصيل 17 وظيفة خالية بمصر اليوم: مرتبات مجزية وحوافز تصل لـ2500 جنيه

البحث عن فرص عمل يوميا أمر يشغل بال الكثير، إذ يطمح البعض للحصول على وظيفة تلبي احتياجاته المادية والمعنوية، وهو ما يوفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال أكثر من 3 آلاف وظيفة متاحة في مصر اليوم.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة اليوم في مصر.

أبرز الوظائف المتاحة اليوم

مسؤول مبيعات خارجية

اسم الشركة: النصر ترادينج.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 لـ‎10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 30 لـ45 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مهندس مدني تشطيبات

اسم الشركة: بلوك.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 3 لـ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 لـ40 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

محامي شؤون قانونية

اسم الشركة: الرائدة لللإنشاءات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 3 لـ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 -36 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

طباخ - عامل نظافة

اسم الشركة: شركة مطاعم بون ابيتي.

مقر العمل: التجمع الخامس - الرحاب - مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب:23 لـ28 عاما.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

ممرض

اسم الشركة: كلورايد مصر.

مقر العمل: أبو رواش - الجيزة.

سنين الخبرة: 3 لـ‎6 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 21 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

محاسب

اسم الشركة: جمعية المرأة للتنمية الإنسانية.

مقر العمل: شبرا الخيمة - القليوبية.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 21 لـ30 عاما.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

الراتب الأساسي: 2000 لـ3000 جنيه.

سكرتيرة

اسم الشركة: الكبير ترافيل.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 22 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2000 لـ3000 جنيه.

مهندسة معمارية

اسم الشركة: نيو فيو.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة لـ‎3 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 لـ27 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

تسويق إلكتروني

اسم الشركة: شركة العالمية للتوريدات الكهربائية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة لـ‎10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الوظيفة تناسبك ذوي الاحتياجات الخاصة، كالإعاقة الحركية الخفيفة.

مهندس جودة

اسم الشركة: كونتراك إف إم.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 28 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

منسقة دعاية وعروض

اسم الشركة: عوارة فودز.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي 2500 لـ3500 جنيه.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: مدارس روان.

مقر العمل: خورشيد - الإسكندرية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

جزار سمك

اسم الشركة: اللولو هايبر ماركت.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: لا يقل عن 18 عاما.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الحوافز الإضافية: 200 - 500 جنيه.

مسؤولة مبيعات داخلية

اسم الشركة: شيب ماستر.

مقر العمل: شبرا - مدينة نصر - مصر الجديدة - وسط البلد - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 18 لـ30 عاما.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 2000 لـ2500 جنيه.

الحوافز الإضافية: 500 لـ2500 جنيه.

صيدلي

اسم الشركة: الرباط.

مقر العمل: التجمع الخامس - مدينتي - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 لـ33 عاما.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مدير حسابات

اسم الشركة: حلويات العيسوي.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 8 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 30 لـ45 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.