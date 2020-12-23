محافظ الغربية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسى الحالى، للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 10 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

ووجّه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

كما وجه محافظ الغربية إلى التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه .

من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات تتضمن الموجه أو الموجه الأول، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.

وأكد "حسن" على الانتهاء من شرح جميع المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة، وإجراء المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.

كما أكد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، والالتزام بكل ما ورد بالكتاب الدوري 14 بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.