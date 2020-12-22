محافظ الغربية: تبطين الترع بتقنية «الجيو سيل» بقيمة 872 مليون جنيه

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم خلال جولة له اليوم أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بالغربية، حيث تابع أعمال تبطين ترعة سبرباي من الكيلو 2.5 حتى الكيلو 3.5 بإجمالي طول 1000 متر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الري والموارد المائية، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري وعادل عبد القادر وكيل وزارة الري بالغربية.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس المشرف علي المشروع الذي أوضح أن هذا الجزء من الترعة يتم تبطينه من خلال تقنية جديدة يتم استخدامها لأول مرة ، حيث أنه من المعتاد التبطين من خلال التدبيش ثم وضع طبقة الخرسانة، ولكن هذا الجزء سيتم تبطينه من خلال تقنية الجيو سيل.

يذكر أن محافظة الغربية تقوم بتأهيل عدد 62 ترعة بطول 239.9 كيلو متر بتكلفة قدرها 872 مليون و 350 ألف جنيه على مستوى المحافظة.

واشار أن ذلك ضمن خطة تأهيل الترع والتي ستساهم في ترشيد المياه وكذلك إضافة من 1.50 م إلى 2 متر كاتساع للطريق على جانبيه.