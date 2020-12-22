لعدم اتباع الإجراءات الوقائية.. محافظ الغربية يكلف بسحب تراخيص 4 سيارات

كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إدارة المرور إلى سحب تراخيص ٤ سيارات أجرة تابعة للشركة الإنجليزية للنقل الداخلي، لعدم اتباع قائدها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالسعة المحددة وتحميل عدد زائد من الركاب.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم بشوارع المدينة، حيث أجبر سائقي السيارات على إنزال العدد الزائد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه إدارة المرور إلى استمرار الحملات على جميع السيارات لمتابعة التزام الجميع.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامة وعدم الاستهانة بالوباء.