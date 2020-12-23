نائبة: أتمنى تشكيل تكتل للمرأة بالبرلمان للدفاع عن قضاياها

وصل عدد نواب البرلمان الذين استخرجوا كارنيهات العضوية عن دائرة قائمة قطاع الصعيد نحو 52 نائبا حتى الآن من أصل 100 نائب.

وقال النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان القادم سيشهد تنوع سياسي كبير، لأن عدد النواب من الأحزاب تفوق على المستقلين، مما يثري الحياة السياسية.

تكاتف الجميع

وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن هناك أجندة تشريعية يستعد حزب مستقبل وطن لتجهيزها خلال التشريعي الثاني لمجلس النواب عن الفترة 2021-2026، لصالح الوطن والمواطن المصري، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.

وشددت على ضرورة تكاتف الجميع «المجالس النيابية والشعب والحكومة» من أجل صالح الدولة المصرية.

وقالت عطوة إن أهم التشريعات التي توليها اهتمام تعديل قانون المعاشات والتأمينات، فضلا عن حسم مشروع قانون العمل لاسيما وأن القطاع الخاص ظلم بشكل كبير من خلال بعض أصحاب العمل، على حد تعبيرها.

وأعربت مايسة عطوة، عن فخرها بنسبة المرأه داخل مجلس النواب في تشكيله الجديد، مشيرة إلى أن المرأه أثبتت وجودها في برلمان 2015.

وأشارت إلى أن تشكيل تكتل نسائي تحت قبة البرلمان بمثابه حلم، قائلة: «أتمنى أن يكون هناك تكتل للمرأة في المجلس، لاسيما وأنه سيخلق كتلة دائمة لقضايا المرأة».