محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف بطنطا بحضور ممثل «الوزراء»

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم برفقة نائبه الدكتور أحمد عطا، لأعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، بحضور المهندس أيمن نافع من المكتب الفني لمجلس الوزراء والدكتور إسلام أبو النجا استشاري الطرق بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية الرابط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجه إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، إذ أوضح نائب المحافظ أن أعمال التطوير بميدان المحطة تم إنجازها بنسبة 85% وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال في منتصف يناير المقبل، كما أشار نائب المحافظ إلى البدء في أعمال التطوير بشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، والمقرر الانتهاء منها في مارس المقبل.

وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية في شوارع بطرس وتفرعاته، توت عنخ آمون وكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بدايةً من كوبري الأشرف حتى الطريق الزراعى.

واختُتِمَت الجولة بتفقد طريق عدلي منصور الرابط بين كوبري جيهان وموقف سبرباي والذي سيتم الانتهاء منه في فبراير المقبل، عقب معالجة الهبوط الذي حدث بالطريق، ورافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا، وممثلي شركات الرصف.