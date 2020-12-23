برنامج غذائي خاص للزرافات الجديدة: «جزر وتفاح وبرسيم حجازي»

بدأت حديقة الحيوان بالجيزة تنفيذ برنامج تغذية خاص للزرافات الثلاثة القادمة من جنوب أفريقيا، أمس، مع بدء الحجر الخاص لهم في مبيت علي مساحة 5 آلاف متر مسطح أخضر، بالإضافة إلى مبيت خاص تم إعداده خصيصا كموقع لإيواء الزرافات وحمايتها من برودة الطقس بعد دخولها إلى حديقة الحيوان.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم البدء بإجراءات تغذية الزرافات الثلاثة والتي بدأت بإفطار اليوم الأول، حيث تم تقديم وجبة الإفطار للزرافات عبارة عن عليقة خضراء تضم «الجزر والتفاح والخس»، وعليقة جافة تضم «العدس واللوبيا وفول الصويا»، فضلا عن البرسيم الحجازي الجاف لحمايتها من برودة الطقس.

مرحلة نقاهة

وأضاف «رجائي»، لـ«الوطن»، أن الزرافات الثلاثة ستستعيد الهدوء خلال الأيام القادمة بعد تعب وإرهاق وعناء الـ48 ساعة الماضية، والتعود على الموقع الجديد في حديقة الحيوان، والتي يتم من خلالها التعرف على الحراس والكلافين والقائمين على تغذيته حتى تكون هناك علاقة صداقة مع جميع المخالطين له من العاملين بالحديقة.

وأشار رئيس حدائق الحيوان، إلى أنه لن يتم نقل الزرافة القديمة «سنسن» من مبيتها الحالي إلى مبيت الزرافات الثلاثة الجديدة، وذلك لدواعي تحقيق الاستقرار للزرافات الأربعة، خاصة أن نقل الزرافة إلى مبيت الزرافات الثلاثة يشكل صعوبة فنية وصحية.

خلو الزرافات من الأمراض

ومن جانبها، قالت الدكتور مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، انه تم إعداد مبيت خاص للزرافات الثلاثة وفقا للمواصفات الدولية، ويراعي حالة الطقس في المنطقة، وتوفير وسائل التدفئة للزرافات في عدد 2 مبيت مساحة الواحد 30 مترا وتم تصنيعها من خشب خاصة بارتفاع يسمح بحرية الحركة والتغذية للزرافات كما يشكل مواصفات خاصة للزرافات خلال انخفاض درجات الحرارة، خاصة أنها من الحيوانات الأكثر تأثرا ببرودة الطقس.

وأضافت «صابر» أن الجهة المصدرة للزرافات قامت بتجهيز 80 كجم عليقة جافة للزرافات لتغذيتها بعد وصولها للحديقة، مع تشكيل فريق بيطري خاص للرعاية الصحية للزرافات الثلاثة، مؤكدة خلو الزرافات الثلاثة من الأمراض الوبائية مثل حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق وغيرها.