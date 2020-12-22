برنامج تأهيلي للزرافات الجديدة في حديقة الحيوان (صور)

قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إنّ الحديقة أعدّت برنامجا تأهيليا للثلاث زرافات القادمة من جنوب أفريقيا، قبل عرضها على الجمهور غدا في حديقة حيوانات الجيزة.

وأضافت صابر، لـ«الوطن»، أنّ الزرافات قادمة من محمية طبيعية في جنوب أفريقيا، وتعيش في غابة مفتوحة بها أشجار وحيوانات برية، والبيئة الموجودة في حديقة الجيزة غريبة عليها، وكذلك أصوات الجمهور واللغة التي يسمعونها، لذا جرى وضع اشجار تخفيها قدر الإمكان عن الجمهور، حتى تألف الجمهور مع الوقت.

وتابعت أنّه سيتم وضع الزرافات تحت الملاحظة البيطرية لمدة 3 أشهر، وإعداد منزل لها يتلاءم مع تكوينها الجسماني الضخم.