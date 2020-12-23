إنجي علاء عن «كوفيد 25»: اقتربت من كتابة حلقات المسلسل

قالت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، إنها تواصل كتابة حلقات مسلسل كوفيد 25، والتي أوشكت على الانتهاء منها، مشيرة إلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها، وأن «كوفيد 25» ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل «النهاية»، ولا يمت له بصلة على الإطلاق من قريب أوبعيد.

وأضافت إنجي علاء، في تصريحات صحفية أنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور، والذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان 2021.

وكان قد خاض الفنان يوسف الشريف، ماراثون السباق الرمضاني الماضي لموسم 2020، من خلال بطولة مسلسل«النهاية» تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم «ناهد السباعي، سوسن بدر، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمود الليثي».

فيما قدمت السيناريست إنجي علاء، عدد من الأعمال آخرها مسلسل «بلا دليل» إخراج منال الصيفي، وبطولة الفنان خالد سليم، والفنان اللبناني نيقولا معوض، والفنانة التونسية درة، وسبقها مسلسل «لعبة إبليس» عام 2015 إخراج شريف إسماعيل، بطولة يوسف الشريف، شيري عادل، محمد رياض، أميرة العايدي.

وتعمل إنجي علاء، في عدد من الأمور والمهام المتعلقة بمجال الفن بعيدًا عن مجال التأليف والكتابة، حيث عملت في مجال تصميم الملابس والاكسسوارات في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية وكان أغلبها التي شارك فيها زوجها الفنان يوسف الشريف وجاء من أبرزها مسلسلات «رقم مجهول، القيصر، الصياد، زي الورد، اسم مؤقت، كفر دلهاب، نور مريم، المواطن إكس».

ومنذ أيام حصلت إنجي علاء، وزوجها يوسف الشريف على جائزة «دير جيست» لعام 2020، حيث حظيت «إنجي» بالجائزة عن تصميم أزياء شخصيات مسلسل «النهاية» بتصويت الجمهور والذي تناول أحداث مستقبلية والقفزة بالزمن 100 عام للمستقبل، وحصل «الشريف» على جائزة التميز عن دوره بـ«النهاية».