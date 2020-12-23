وفاء عامر: الفنان مظلوم.. والناس فاكرة إنه شافط فلوس البلد

قالت الفنانة وفاء عامر، إنّ دخل الفنان تراجع للربع مقارنة بما قبل ثورة 25 يناير، متابعة: «الفنان مظلوم، وطالبت بتدريس مادة مسرحية في المدارس».

وأضافت عامر، خلال كلمتها في ورشة العمل التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الدراما، بحضور كتاب وفنانين ومنتجين، بعنوان «الدراما.. المجتمع.. التأثير»: «الناس فاكرة إن الفنان شافط فلوس البلد، الفنان مظلوم، لو كان قبل ثورة يناير بياخد رقم النهارده نزل للربع».

وتابعت: «فيه فنانين كبار عندهم استعداد يشتغلوا، لكن محدش بيستعين بيهم، ولو في حرب دايرة على الساحة العالمية، فإحنا في حالة حرب، ولازم نقيّد الأعمال اللي بتحرض على العنف».

وزادت عامر: «في زملاء في المهنة وجوده جديدة منتمين لنقابة المهن التمثيلية، أنا مش من الأعضاء العاملين في النقابة، لكن عندي حل إن الفن يكون جوا كل مدرسة، وبقترح تدريس مادة مسرحية في المدارس للأطفال الصغيرين».

أبوزيد: نحتاج لأكثر من جهة إنتاج

من جانبه، قال المؤلف أحمد محمود أبوزيد: «نحتاج أكثر من جهة إنتاج وفرص للتسويق داخل وخارج مصر، لدينا مشكلة في تسويق أعمالنا، ونريد أن تصبح رائدة وقوة ناعمة لمصر".

أمين: الفن يعاني من العشوائية

وأكد المخرج أحمد خالد أمين، أنّ بعض الأعمال الدرامية تقوم على النجم فقط، دون النظر والاهتمام بالمحتوى: «بنشوف حاجات في تركيا ومنعرفش اسم الممثل وملوش تاريخ، لكن بنتابعه عشان في جودة».

وتابع أمين خلال كلمته في ورشة العمل: «الإنتاج عنده النجوم أهم، إحنا محتاجين تنظيم، الفن بيعاني من العشوائية من فترة ومتحجمين في المدة، وعناصر الشغلانة تايهة ومش عارفين مين بيعمل إيه".