بيتر ميمي لـ كريم عبدالعزيز: «فخور بالعمل معك» (صورة)

نشر المخرج بيتر ميمي، صوة بصحبة الفنان كريم عبدالعزيز، من كواليس تصوير مسلسل الاختيار 2، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب بيتر ميمي، تعليقًا على الصورة عبر حسابه بـ«فيسبوك»، موجهًا رسالته إلى الفنان كريم عبدالعزيز، قائلًا: إنه مليء بالحماس، مدفوع بالعواطف وموجه بالضبط إلى موقع الفعل، أنا فخورة جدًا بالعمل معك.

مسلسل الاختيار 2، والمقرر له أن يخوض ماراثون رمضان المقبل، يضم عدد من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، ويتناول تضحيات جديدة لرجال القوات المسلحة البواسل.

ونشر الفنان كريم عبدالعزيز، صورة غير رسمية لبوستر مسلسل الاختيار 2، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، معلقُا عليها بقوله «تسلموا على كل الحب والدعم ده، وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية جدًا».

وفي موسم رمضان الماضي قدم المخرج بيتر ميمي، مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، سيناريو وحوار باهر دويدار، والذي تناول قصة بطولة تضحيات الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 107 وبسالة الضباط والجنود إثر الهجوم الإرهابي على كمين مربع البرث عام 2017 بمدينة رفح، وجسد أمير كرارة شخصية الشهيد منسي، وقدم الفنان أحمد العوضي قصة خيانة الإرهابي هشام عشماوي، المسلسل بطولة دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، آسر ياسين، إياد نصار، ماجد المصري، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، محمد إمام، عمرو سعد.

وقال المخرج بيتر ميمي، في تصريحات تليفزيونية، إنه صاحب قرار دمج مشاهد مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي، مع المشاهد الحقيقية بنفس الملابس التي كان يرتديها الأبطال الحقيقيين «عشان المشاهد يصدق إن ده حصل فعلًا».