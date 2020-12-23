مطالب بتبني «الأعلى للإعلام» لمهرجان خاص بالدراما

قالت عزة مصطفي رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدراما تعرض ولا تفرض على أحد، مؤكدة أنها «تكمل الجزء الناقص في المجتمع وهناك محاولات للوصول إلى صيغة تكون محل اهتمام الجميع».

وأضافت «مصطفى»، في كلمتها بالحلقة النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم حول الدراما وتأثيرها في المجتمع بحضور مؤلفين ومنتجين وفنانين، أن «التحولات المجتمعية صعبة جدا في الوقت الحالي، ونحن أمام جمهور صعب السيطرة عليه في وسائل العرض».

الحفاظ على اللغة

من جانبها، قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشاركين في الحلقة النقاشية مجموعة متميزة علي مستوى الإخراج والتأليف، كما أن الورشة تعكس اهتمام وتقدير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للدراما لما لها من تأثير في المجتمع المصري.

وطالبت «الحديدي»، أن يكون لها دور غير تقليدي لاسيما في تهيئة ما اسمتهم بـ«أنصاف المتعلمين» لمواجهة المجتمع والحياة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ على اللغة العربية، كما أعربت عن أمنيتها في أن يتبنى المجلس مهرجان خاص بالدراما التليفزيونية بالإضافة إلى الاهتمام بدراما الطفل.

وأوضح المنتج كريم أبوذكري، أنه تمت السيطرة على الانفلات الحاصل في الأجور والذي حدث عقب ثورة يناير، مطالبا أن يكون لكل قناة هوية وشكل مختلف ليسفر التنافس الدرامي على بقاء الأصلح.

وقال المخرج أحمد صالح، إنه ليس من الصحيح أن يكون للدراما موسم واحد كموسم شهر رمضان، مطالبا بتوزيع عرض وإنتاج الأعمال الدرامية على مدار العام.

وأشار إلى أن الدراما تفقد تأثيرها في طريقة العرض على مواقع التواصل والمنصات.